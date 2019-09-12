262 ملياراً إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في الإمارات 262 مليار درهم تقريباً خلال عام 2018 بنمو 1.5% مقارنة مع 258 مليار درهم في 2017.

ويشكل هذا النوع من التجارة نحو 13% من إجمالي إنتاج الأنشطة غير النفطية للدولة، وذلك بحسب إحصاءات وبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويكتسب قطاع تجارة الجملة والتجزئة أهمية كبيرة في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارات، وعلى هذا النحو فإنها تغذي بشكل مباشر الرؤية الاقتصادية للدولة.

وتعد مدينة دبي لتجارة الجملة التي جرى إطلاقها بكلفة 30 مليار درهم قبل 3 سنوات وتمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، كما أنها تُعد مركزاً استراتيجياً لأهم 15000 تاجر جملة دولي.

وعلى مستوى حركة القطاع خلال السنوات الأربع الماضية يتضح من خلال الإحصاءات الرسمية تواصل النهج الصاعد لمؤشر نشاط تجارة الجملة والتجزئة، حيث بلغت قيمة الإنتاج في العام 2015 نحو 233 مليار درهم قبل أن ترتفع إلى مستوى 243 مليار درهم في العام التالي.

وخلال العام 2017 حافظ القطاع على نشاطه وبلغت قيمة إنتاجه 258 ملياراً، وواصل الصعود حتى وصل إلى مستويات جديدة في العام الماضي.