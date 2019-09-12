«صندوق خليفة» يختار 78 مشروعاً مبتكراً في مسابقة «رواد القصر»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن اختيار 78 مشروعاً مبتكراً للمشاركة في النسخة الإماراتية الثالثة من مسابقة رواد القصر، مشيراً إلى إغلاق باب الترشح للمسابقة بعد استقبال 94 طلباً للمشاركة من أصحاب المشاريع الوطنية، ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيين.

وستشهد النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 44 مشروعاً في الورشة التأهيلية الأولى، التي ستقام في أبوظبي بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، في حين سيشارك 34 مشروعاً في الورشة التأهيلية الثانية، التي ستعقد في دبي بتاريخ 18 سبتمبر. ومن المقرر أن يقام المعسكر التدريبي الخاص بالمسابقة في 6 و7 أكتوبر المقبل، لتتم التصفيات النهائية خلال الحفل الختامي الذي سيقام في 9 أكتوبر، بحضور رسمي رفيع المستوى، وعدد من كبار الشخصيات ونخبة من ممثلي الشركات البارزة والفاعلة المحلية منها والعالمية.

وتأتي النسخة الثالثة من المسابقة لتؤكد نجاح رواد القصر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في دعم المشاريع والأفكار الإبداعية والمبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنح رواد الأعمال الإماراتيين فرصة التعريف بمشاريعهم وعرض أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وممثليها، بما يسمح لهم بالحصول على المساعدة والدعم المطلوبين لتحقيق النجاح والاستمرارية لأفكارهم وشركاتهم.

وتحدثت موزة عبيد الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن هدف النسخة الجديدة من المسابقة، والذي يكمن في تعزيز التواصل بين الإمارات وعدد من الأسواق الرئيسة الأخرى، حيث سيتمكن رواد الأعمال الفائزين، من الحصول على فرصة ذهبية للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج رواد القصر العالمي، الذي ستعقد فعاليته في قصر سانت جيمس في لندن خلال شهر ديسمبر 2019.

وسيعمد المشاركون إلى عرض مشروعاتهم المبتكرة من زاوية علمية وتقنية بحتة، تكشف تأثير التكنولوجيا المحتمل على الحياة اليومية للأفراد.