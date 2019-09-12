«طاقة أبوظبي» تؤسّس لمرحلة من التعاون مع «الكهرباء الصينية»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية، بهدف التأسيس لعلاقة تعاون استراتيجية تختص بدعم توجهات قطاع الطاقة في أبوظبي للتحول نحو مبادئ الكفاءة والابتكار وترشيد الاستهلاك المترافقة مع التوسع في تطوير وبناء مشاريع ومبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وجرى توقيع المذكرة في جناح دائرة الطاقة في أبوظبي بمؤتمر الطاقة العالمي من قبل المهندس عويضه مرشد المرر رئيس الدائرة وكو وي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الصينية.

حيث تقدم المذكرة تطبيقاً لدور الطرفين في تفعيل مبادئ الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها قيادتا البلدين الصديقين عام 2018، والتي جاء قطاع الطاقة كأحد محاورها إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي.

وتؤسس مذكرة التفاهم إلى شراكات مستقبلية تربط دائرة الطاقة في أبوظبي كمحفز للقطاع على مستوى الإمارة مع شركة الكهرباء الصينية عبر الشركات المملوكة لها؛ بحيث ترسخ مبادئ التعاون وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما يشهده قطاع الطاقة في أبوظبي من مبادرات لاعتماد مبادئ الكفاءة والابتكار وترشيد الاستهلاك فضلاً عن التوجه الاستراتيجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتشمل بنود المذكرة التعاون في مجالات دراسة الجدوى لتحسين نظام الطاقة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير مراكز الإرسال الطاقة النظيفة والتخزين وتكاملها مع الشبكة وتطوير مشروع الكابلات والخطوط المعزولة بالغاز تحت الأرض وربط الكهرباء مع الإمارات ودول المنطقة وتحسين شبكات الكهرباء واستخدام أنظمة تكييف الهواء وتبريد المناطق وإنشاء وتطوير بنية تحتية متقدمة للعدادات والتدريب وبناء القدرات في تشغيل شبكة الكهرباء.