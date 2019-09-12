«كهرباء دبي» تبحث فرص التعاون في الطاقة المتجددة والنظيفة مع الهند

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سوبهاش تشاندرا جارج، وزير الطاقة الهندي، على رأس وفد رفيع ضم فيفيك دوانجان، وكيل الوزارة، في منصة الهيئة في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة في أبوظبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وقال الطاير، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تسعى لتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع المؤسسات والشركات الهندية من القطاعين العام والخاص، لاسيما العاملة في قطاع الطاقة المتجددة مستعرضاً الجهود الكبيرة التي تبذلها دبي في مجال تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض سعيد الطاير مع الوزير الهندي آخر تطورات مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة إنتاجية تصل 5000 ميجاوات بحلول 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.