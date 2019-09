كيف تفوز بـ2000 درهم إماراتي خلال "جيتكس شوبر"؟

أعلنت إدارة معرض جيتكس شوبر عن فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 2000 درهم إماراتي خلال فعاليات المعرض الذي سينطلق بعد أسبوعين في الفترة ما بين 24 إلى 28 سبتمبر الجاري في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى زوار المعرض الذين ينفقون مبلغ 2000 درهم إماراتي على المنتجات، فرصة استرجاع نفس المبلغ نقدا.

يعد جيتكس شوبر أكبر حدث للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة، يتنافس خلاله نحو 100 عارض ومئات العلامات التجارية بتقديم عروض وتخفيضات حصرية على أحدث المنتجات في السوق.

كما يحرص زواره على اقتناء المنتجات الأحدث بأسعار تنافسية.

وسيقدم المعرض أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية وشاشات التلفزيونات الذكية والأجهزة المنزلية الحديثة، وأحدث منتجات الصوت وسماعات الرأس وغيرها.

YESS YESS YESS! Stand a chance to win AED 2,000 when you spend at #GITEXShopper! Tickets this way 👉 https://t.co/nEYXiazX7y #BuyItAtShopper pic.twitter.com/q9gdsIWxVd