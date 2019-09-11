مكتب تمثيل حكومي لهونج كونج في دبي

المصدر: هونج كونج - عبد الحي محمد

اعلنت كار لام شينج بوتخور حاكم هونج كونج عن بدء مباحثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة لافتتاح مكتب تمثيل حكومي لهونج كونج في دولة الإمارات يتخذ من إمارة دبي مقرا له.

جاء ذلك في كلمتها صباح اليوم في افتتاح القمة العالمية الرابعة لمبادرة الحزام والطريق بمركز المؤتمرات بهونج كونج بمشاركة وزراء ومسؤولين من 80 دولة.

وقالت كار لام أن العامين الماضي والحالي شهدا قفزة كبيرة في مشاريع مبادرة الحزام والطريق مؤكدة على النشاط الكبير لمشاريع المبادرة في عدة دول أبرزها الامارات وجورجيا وقالت: الإمارات من أهم الدول الداعمة لمشاريع المبادرة وستشهد الفترة المقبلة تعاونا أكبر.

وكانت حاكم هونج كونج قد التقت عند دخولها مركز المؤتمرات والمعارض برئيس وفد دولة الامارات سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية واكدت سعادتها الكبيرة لمشاركة الإمارات في القمة مؤكدة على أن هونج كونج تعطي اهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الإمارات.