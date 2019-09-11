الإمارات ثالث أفضل وجهة للتزلج على الجليد آسيوياً

المصدر: دبي ـ البيان

صُنّفت الإمارات في المركز الثالث على قائمة أفضل وجهات التزلج على الجليد في قارتي آسيا وأستراليا للمسافرين الدوليين في 2019، والتي أصدرتها مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وتفوقت الإمارات على كلٍّ من: نيوزيلندا، الهند، والصين التي احتلت المراكز من الرابع حتى السادس على التوالي في القائمة، فيما تصدرت اليابان القائمة، وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني.

وذكرت «سي إي أو وورلد» في تقرير مرفق بالقائمة أنه رغم وقوع الإمارات في بيئة صحراوية ما يجعل تصنيفها في المركز الثالث على قائمة أفضل وجهات التزلج في آسيا مفاجأة لكثيرين، فإن دبي تتيح لعشاق التزلج العديد من الخيارات الممتعة التي تحظى بإعجاب بالغ على مستوى العالم أجمع، وليس القارة الصفراء فحسب.

وأضافت المجلة أنه يكفي وجود منحدر «سكي دبي» للتزلج على الجليد الاصطناعي في «مول الإمارات» بدبي، وهو أكبر منحدر للتزلج على الجليد في العالم.

واستعرضت المجلة أبرز المغامرات والألعاب التي يقدمها «سكي دبي» لروّاده.