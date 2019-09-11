«إعمار» تطرح صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

طرحت أمس شركة «إعمار العقارية» سندات إسلامية «صكوك» بقيمة 500 مليون دولار للبيع، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، نقلاً عن وثيقة صادرة من أحد البنوك التي أدارت عملية الطرح.

وأفادت «رويترز» بأن هذه الصكوك تمنح المستثمرين ربحاً يعادل 235 نقطة أعلى من متوسط قيمة عقود المقايضة، ويحل أجل استحقاقها بعد 10 سنوات.

وأضافت الوكالة أن صفقة طرح الصكوك تلقت طلبات شراء تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار صادرة عن البنوك التي أدارت العملية.

وذكرت «رويترز» أيضاً بأن الصفقة تعد جزءاً من برنامج لدى «إعمار» لإصدار سندات تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار.

وأضافت أن «إعمار» عينت بنك «ستاندرد تشارترد» لتنسيق صفقة الطرح، كما تضمنت قائمة البنوك المشاركة في إدارة الصفقة أيضاً «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال»؛ «بنك أبوظبي الأول»؛ «بنك دبي الإسلامي»؛ «المشرق بنك»؛ «مصرف الشارقة الإسلامي»؛ و«دويتشه بنك».