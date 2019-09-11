«هيلينكس شيبينغ نيوز»: الفجيرة تنافس موانئ النفط العالمية

المصدر: دبي - البيان

ذكر موقع «هيلينكس شيبينغ نيوز» الشبكي أن ميناء الفجيرة والمنطقة الحرة العاملة به يواصلان خطط التنوع في أنشطتهما.

ونشر الموقع القبرصي المتخصص في شؤون التجارة البحرية والشحن عبر السفن تقريراً أمس عن ميناء الفجيرة، أوضح أن ميناء الفجيرة ينافس الموانئ العالمية الكبرى المخصصة لتخزين النفط وإعادة تكريره، ومنها ميناء سنغافورة، الذي يُعد الميناء الأكبر عالمياً في هذا المجال، وأيضاً مجمع «أمستردام- روتردام- أنتويرب»، الضخم الذي يمتد عبر هولندا وبلجيكا.

وأضاف التقرير أن ميناء الفجيرة يعتمد في هذه المنافسة على الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء عند مدخل مضيق هرمز، الذي يستأثر بنسبة 21% من إجمالي التدفقات اليومية للسوائل النفطية المُستَهلَكة على مستوى العالم.