«أدنوك» تستهدف تعديل سعر خام «مربان» العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستهدف شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إجراء تعديل على آلية التسعير الخاصة بخام «مربان»، الذي يعد أبرز منتجاتها من النفط الخام، خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأوضحت الوكالة أن «أدنوك» تسعى من خلال هذه التعديل إلى ترقية خام «مربان»، والذي يعتبر بمثابة خام النفط القياسي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل زيادة الصادرات الأمريكية من النفط، والتغييرات التي تجري حالياً في القواعد الحاكمة لوقود السفن.

وأضافت «بلومبرغ» أن خطة التعديل تتضمن إدراج «مربان» كعقد آجل إما في «بورصة إنتركونتيننتال للطاقة» بلندن أو في «بورصة دبي للطاقة».

وذكرت الوكالة أيضاً أنه حال تنفيذ إدراج «مربان» كعقد مستقبلي فسيكون ذلك بمثابة خطوة كبرى لصالح «أدنوك»، والتي تعد واحدة من شركات النفط القليلة في العالم التي لا زالت تُسَعّر منتجاتها بأثر رجعي، حيث سيمنحها الإدراج مؤشراً قياسياً للنفط الخفيف يمكن أن يكون مرجعاً مستقبلياً لتسعير الخامات المماثلة ذات الكثافة المنخفضة.