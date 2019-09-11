اتفاقية بين «أبوظبي المالي» و«أبوظبي الأول» لتوزيع الأرباح النقدية

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، تهدف إلى توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وبشكل يتسم بالشفافية والسهولة، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك، وتعد هذه المحفظة الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكّن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.

ومن ناحية أخرى تتيح محفظة payit الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسيلة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين، كما تمكّنه ليصبح مركزاً يمكن للعملاء العودة إليه عند الحاجة لتوفير الوقت والجهد عليهم، وتوفر المحفظة الرقمية الجديدة لمختلف الكيانات الاقتصادية والشركات فرصة للاستفادة من هذه الآلية كبديل للطرق التقليدية المتبعة في عملية توزيع الأرباح كالشيكات أو غيرها من الوسائل.

كما تتمتع المحفظة بميزة التوزيع الفوري للأرباح حيث تودع بمحفظة المتعامل مباشرة فور توزيعها.

ووقع الاتفاقية عن السوق عبدالعزيز النعيمي، مساعد الرئيس التنفيذي، وأندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، عن جانب البنك.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: «تأتي هذه الشراكة تماشياً مع توجه حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات ومختلف المجالات، وفي سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها سوق أبوظبي للأوراق المالية والهادفة إلى تسهيل عمليات الاستثمار واجتذابه من خارج وداخل الدولة، كما توفر المحفظة الرقمية، للمتعاملين والمستثمرين، خياراً جديداً يتمثل في محفظة رقمية غير نقدية ومجانية لتوزيع الأرباح النقدية إلكترونياً؛ ونحن على ثقة بأن هذه المحفظة ستثبت خصائص الأمن والشفافة بكفاءة عالية، لأنها تتيح إرسال الأموال واستقبالها بسهولة وسرعة عاليتين.

وتعد هذه المبادرة جزءاً أساسياً من مساهمة سوق أبوظبي للأوراق المالية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في أن تصبح مجتمعاً (غير نقدي) بحلول عام 2020 من خلال تقديم الخدمات الرقمية للمستثمرين».

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن محفظة payit ستوفر لهم مجموعة من خدمات الدفع مثل المدفوعات التجارية ودفع الفواتير والتحويلات الدولية والمحلية، إضافة إلى سهولة عملية التسجيل فيها.