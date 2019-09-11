إعلان التصميمين الفائزين بمسابقة «لاند آرت جنرايتر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مبادرة «لاند آرت جنرايتر» (لاجي) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن التصميمين الفائزين في دورة هذا العام من مسابقة «لاجي» العالمية، وشهدت المسابقة التي تقام برعاية «مصدر» تنافساً بين الفرق المشاركة لتقديم مشاريع تصاميم لأعمال فنية ضخمة قادرة على توليد الطاقة النظيفة، وتزويد شبكة الكهرباء في مدينة مصدر بها باستخدام تقنيات طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»، أهمية رعاية «مصدر» لهذه الدورة الخاصة من مسابقة «لاجي» التي تأتي أيضاً خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين. موضحاً أن دعم مصدر للمسابقة ينسجم مع أهداف المدينة الشاملة في التطوير العمراني.

والتي تجسد ركائز الاستدامة الثلاث المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتنقّلت المسابقة منذ إطلاق نسختها الأولى في كل من أبوظبي ودبي عام 2010، في عدد من المدن والمواقع حول العالم، بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستدامة وتأثيرها في تطور المدن وإظهار الجانب الجمالي فيها.

وتعود مسابقة (لاجي) هذا العام إلى دولة الإمارات، وتتمحور التصاميم الفائزة حول متنزه عام جديد ضمن المرحلة التالية من تطوير مدينة مصدر. وحاز مشروع «ستارليت ستراتوس» للفنان شانغي بارك المقيم في نيويورك المركز الأول، ويعتبر المشروع مثالاً حياً على الطرق الحديثة المستخدمة في تصميم المدن.

حيث يستخدم العمل الفني الفائز مجموعة متنوعة من ألواح الطاقة الشمسية التي تغيّر مظهرها طوال اليوم، وتتحول إلى أجرام سماوية متوهجة في الليل. ومن المنتظر أن يزوّد هذا المشروع في حال تنفيذه شبكة الكهرباء في مدينة مصدر بـ 2484 ميجاواط/‏ ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً.

وجاء مشروع «صن فلاور» من تصميم ريكاردو سولار ليزاما وفيكتوريا كوفاليفا وأرماندو سولار في المركز الثاني، وهو عبارة عن هيكل على شكل وردة لها بتلات مثبت عليها ألواح للطاقة الشمسية، حيث يتم استخدام الطاقة الحركية الكامنة في الهيكل لتخزين الطاقة الشمسية التي يتم تجميعها أثناء فترة النهار. ويتضمن المشروع قيام البتلات بعرض فني مع كل غروب للشمس. ويساهم هذا المشروع في حال تنفيذه بتزويد شبكة الكهرباء في مدينة مصدر بـ 1400 ميجاوط/‏ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً.