«أرامكو» جاهزة للاكتتاب في الداخل والخارج

المصدر: أبوظبي - أ ف ب

أكد رئيس أرامكو أمين الناصر في أبوظبي، أمس، أنّ الشركة النفطية جاهزة للاكتتاب العام، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة السعودية، مشيراً إلى أنها مستعدة لطرح الأسهم في الداخل والخارج.

وأوضح الناصر «نحن جاهزون»، لكن الاكتتاب العام «قرار حكومي»، مضيفاً «الطرح الأولي سيكون محلياً، إلا أننا سنكون أيضاً مستعدين لطرح خارجي».

وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 % من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

والهدف هو جمع 100 مليار دولار استناداً إلى قيمة الشركة التي تقدر بنحو 2 تريليون دولار، وهو رقم يشكك فيه المستثمرون في ظل انخفاض أسعار النفط. ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 تريليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي وراء تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.

ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط. ولم تؤكد أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها، لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.