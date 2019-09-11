الإمارات الأولى في تغطية الهاتف المحمول

المصدر: دبي-البيان

حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، كما تصدرت عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول، وحازت المركز الثاني عالمياً في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول، وذلك بحسب نتائج تقرير السياحة والسفر 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «ما حققته وتحققه الدولة من إنجازات عالمية، يأتي نتيجة الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وعملت عليها الجهات الحكومية كفريق واحد، نتمتع في الإمارات بأفضل الخدمات وأكثرها تقدماً.

ولدينا بنية تحتية متطورة، تجعلنا على أتم استعداد لدخول عصر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة، وما وصلنا إليه من مراتب عالمية متقدمة في العديد من التقارير العالمية، إنما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية». ويصدر التقرير كل عامين، ويعتمد على أربعة مؤشرات تعتمد على البيئة التمكينية، وسياسة السفر والسياحة، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية والثقافية، كما يقيس التقرير هذه المؤشرات من 14 مؤشراً فرعياً.