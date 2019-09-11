هزاع بن زايد يطلع على مستجدات الأعمال بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- وام

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بجولة على مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.واطلع سموه على سير العمل وآخر المستجدات في سلطات السوق الثلاث «سلطة التسجيل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية»، بالإضافة إلى أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومنصة HuB71 لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة.

وتعرف سموه خلال الجولة على مبادرات محاكم السوق، وقاعة المحاكم الرقمية الأولى من نوعها في العالم، والتي تعكس التزام محاكم السوق بتقديم خدمات فض النزاعات بمعايير عالمية، وذلك استجابة لاحتياجات الشركات والمستثمرين، وبما يسهم في تعزيز نمو وتطور إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتها بوصفها منصة أعمال عالمية ورفع معايير الخدمات القضائية في العالم.

وتخلل الجولة عرض لمنصة HUB71 ودورها في دعم مشاريع التكنولوجيا الناشئة والمحفزات التي تقدمها المنصة.

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