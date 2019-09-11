الإمارات تستحوذ على ثلث الاستثمار السياحي بالمنطقة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

استحوذت الإمارات على ثلث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الاستثمار السياحي التأسيسي الجديدة، واستثمار رأس المال وخلق فرص العمل التي تلقتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من 2014-2018 وفق تقرير نشرته مجلة (اف دي آي).

وقالت المجلة التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز في تقريرها إن الاستثمار السياحي في الإمارات انتعش في عامي 2017 و2018، بعد تراجع في عام 2016.

وبلغت حصة الإمارات من مشاريع المنطقة 65 مشروعاً وهي الأعلى فيما جاءت السعودية ثانياً بـ22 مشروعاً والمغرب 15 ومصر 9 والأردن 6 والبحرين 7.

وجذبت المنطقة 213 مشروعاً للاستثمار السياحي، بما يزيد على 16 مليار دولار من رأس المال و29 ألف وظيفة سياحية، وزادت أعداد المشاريع بين عامي 2017 و2018 بنسبة 89٪ في المنطقة، في حين شهد استثمار رأس المال زيادة 129٪ وازداد خلق فرص العمل بنسبة 109%.

وعالمياً يسير الاستثمار في طريق صعودي في السنوات الأخيرة حيث تم إطلاق أو الإعلان عن 613 مشروعاً في عام 2018، وبلغ إجمالي الاستثمارات 57 مليار دولار.