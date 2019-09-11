رد الضريبة إلكترونياً للفئات المؤهلة قانوناً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة للاسترداد تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب من دون أي وسطاء، وذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المتطورة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

والتي تتوافر بها أعلى مستويات الأمان في التعاملات المالية، منوهة بأن عمليات رد الضريبة تتم عبر الأنظمة الرسمية باستخدام رقم (IBAN) (آي بان) المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة، وذلك عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي.

وأوضحت أن هذه الأنظمة الرسمية تعتمد على التعامل المباشر بين الهيئة والمسجلين لديها من خلال أرقام التسجيل الضريبية، وتتميز بالدقة، وسرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

وجددت الهيئة دعوتها لكافة المسجلين لدى الهيئة لاتخاذ الحيطة والحذر، وتحري الدقة، والمحافظة على سرية معلوماتهم الخاصة، مشددة أنه لا يجب الإفصاح لأي جهة، أو شخص عن أي بيانات أو معلومات مالية أو محاسبيه خاصة.