7.7 مليارات درهم قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وكندا 2018

بلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا نحو 7.7 مليارات درهم خلال العام 2018 وذلك وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي جاءت ضمن تقرير أعد عن علاقات التعاون بين البلدين.

ودأبت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد على إصدار قراءات موجزة حول مراجعات السياسات التجارية للدول التي تقوم بإعدادها وإصدارها سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال في الدولة حول التطورات والمستجدات ضمن اقتصادات الدول، والتي قد تؤثر في قراراتهم واستراتيجياتهم وتوجهاتهم الاستثمارية والتجارية.

ووصلت قيمة واردات الإمارات من كندا خلال العام الماضي نحو 6.6 مليارات درهم في حين وصلت قيمة التصدير وإعادة التصدير من الإمارات 1.1 مليار درهم. أبوظبي - وام

