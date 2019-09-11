نظام رقابة على منتجات الطاقة الشمسية في الدولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن الهيئة انتهت من نظام للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية بما يشمل المحطات والمحولات والكابلات والموصلات.

وأضاف السعدي، في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العالمي أمس، إن النظام جرى رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد، على أن يكون التطبيق إلزامياً على جميع الشركات خلال 6 أشهر من تاريخ الاعتماد. وذكر أن النظام سيدعم استثمار الدولة في قطاع الطاقة المتجددة ويساهم في تقليل الطلب على الوقود الأحفوري.

حيث يعد من أهم محاور الأجندة الوطنية لدعم منظومة التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حجر الأساس لتمكين المجتمع من توليد الطاقة المتجددة. وأوضح أن النظام سيساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات، حيث إن تخفيض 1 ميغاواط ساعة سيؤدي إلى خفض 0.46 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيعمل النظام على المساهمة في خفض تكلفة استهلاك الطاقة.