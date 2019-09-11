«صناعات» تستعرض مساهماتها في نمو قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

استعرضت «صناعات» والشركات التابعة لها، أنشطتها وجهودها في نمو قطاع الطاقة وتطويره على الصعيدين المحلي والدولي، خلال مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي 2019 في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة، ودعم رؤية أبوظبي الهادفة إلى توفير بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس إدارة صناعات: إن صناعات تضع على عاتقها منذ أن تم تأسيسها، مسؤولية إنشاء وتطوير بنية تحتية حديثة للطاقة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتنويعه في الإمارات، ونطمح إلى مواصلة هذه الجهود لتلبية هذه الأهداف، مستعرضاً بعض مساهمات الشركات التابعة لصناعات في دعم نمو قطاع الطاقة، ورفع الكفاءة، مثل استثمار الإنشاءات البترولية الوطنية مليارات الدولارات في قطاع الطاقة المحلي، حيث نجحت الشركة مؤخراً في إكمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل لحقل أم اللولو، الذي بلغت القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى منه نحو 2.5 مليار دولار، حيث تبلغ طاقة إنتاج حقل أم لولو 100 ألف برميل من النفط يومياً.

كما قامت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى توفير استهلاك الطاقة في مجالات أعمال الشركة المختلفة، بالتماشي مع أهداف الشركة المستقبلية التي تطمح إلى خفض نسب معدلات استهلاك الطاقة 30 % بحلول 2023. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير وتحديث أنظمة الإضاءة والتكييف واللحام وتسخين المياه في الشركة.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات، إن صناعات وشركاتها التابعة، تلعب دوراً هاماً في دعم «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة للنمو المستدام وتنويع مصادر الطاقة.