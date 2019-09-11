«أرابتك» و«تروجان» نحو الاندماج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، بدء النظر في إمكانية توحيد أعمالها في قطاع الإنشاءات مع شركة «تروجان القابضة»، ومقرها أبوظبي.

وأضافت الشركة أمس، في بيان لسوق دبي المالي، أنه في حال توصلت مع شركة «تروجان» إلى اتفاق بعد مباشرة إجراءات الدراسات الفنية والقانونية والمالية المتقابلة. وستقوم الشركتان بتوقيع اتفاق مشترك، تحدد بموجبه البنود والإجراءات الخاصة لعملية توحيد الأعمال المشار إليها، والذي قد يؤدي إلى صفقة اندماج بينهما.

وقالت «أرابتك» إنها ستعلن جميع المستجدات حول هذا الموضوع، في حال تحققها، أو في حال لم تنجم المفاوضات أو الدراسة عن اتفاق بين الطرفين.

و«أرابتك» تأسست في 1975، ولديها عدة شركات تحت إدارتها، وتعمل في قطاعي الإنشاءات والخدمات الهندسية، فيما تأسست «تروجان» في 2009، وتعمل في مشاريع عقارية وبنية تحتية.