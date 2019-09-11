«حرة عجمان» تشارك في معرض الذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان ــ البيان

شاركت منطقة عجمان الحرة بمعرض الذكاء الاصطناعي 2019 والذي استضافته جامعة عجمان بهدف استقطاب الشركات العاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتمحورت موضوعات المعرض حول آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات السياحة، النقل، الصناعة، والبيئة وغيرها من المجالات. وتضمنت الحلقات النقاشية، موضوعات ومنها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات العملاقة والتعليم الآلي حيث عملت منطقة عجمان الحرة على استعراض الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي توفرها لتلك الشركات لتمكينها من إنجاز أعمالها بسهولة.

وأعربت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف عن اعتزاز حرة عجمان بالمشاركة في معرض عجمان للذكاء الاصطناعي الذي جمع الخبراء وأصحاب الأعمال في هذا المجال للاستماع لخبراتهم، والاستفادة من تجاربهم.