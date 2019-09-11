«تبريد» تُعزز كفاءة الطاقة بحصولها على آيزو (50001)

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن حصولها على شهادة المعيار الدولي لإدارة الطاقة آيزو «ISO 50001»، لتصبح بذلك أول شركة لتبريد المناطق في المنطقة تحصل على الشهادة.

ويأتي حصول شركة تبريد على شهادة المعيار الدولي لإدارة الطاقة آيزو «ISO 50001» بفضل تميزها التشغيلي والتزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة التي تعتمدها في جميع محطاتها الـ75 في المنطقة. ويستند معيار الآيزو إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقييم الإجراءات المرتبطة بالمناخ والطاقة النظيفة.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: فخورون بهذا الإنجاز وبالتزامنا بمبادئ الاستدامة التي تتضح جلياً من خلال نظام إدارة الطاقة الذي يتسم بأهمية خاصة لاسيما وأنّ دول مجلس التعاون الخليجي تشهد طلباً متزايداً على حلول التبريد الصديقة للبيئة.