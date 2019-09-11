استعراض الفرص التطويرية في دائرة الأراضي بعجمان

المصدر: عجمان ــ وام

ترأس الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان اجتماع القيادة الدوري بالدائرة.

وتم خلال الاجتماع عرض دور الإدارات والوحدات التنظيمية في تحقيق استراتيجية الدائرة ونسب الإنجاز في خطة العمل الاستراتيجية 2021.

واطلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي خلال الاجتماع على تقرير المؤشرات التشغيلية للمشاريع والمبادرات التي تحتضنها الدائرة. واستعرض عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام الدائرة الفرص التطويرية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة من العام الجاري، بما يضمن تطوير العمليات والخدمات والمبادرات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وفي ختام الاجتماع أثنى رئيس الدائرة على أداء الموظفين، وأكد سعيه الدائم لتحقيق نتائج تنافسية، مشيداً بتاريخ الدائرة الحافل بالإنجازات المحلية والعالمية، ووجه بضرورة تكاتف الجهود في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز مكانة الدائرة، والمساهمة بشكل فعال في تنمية وتمكين كفاءة القطاع العقاري بعجمان.