صندوق النقد: الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية

المصدر: دبي ـ البيان

تصدرت الإمارات دول العالم في جودة البنية التحتية، وفقاً لبيانات واردة في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أمس.

وبلغ رصيد الإمارات على مؤشر جودة البنية التحتية 87 من أصل 90 نقطة، وفقاً لحسابات الصندوق، الذي استعان فيها ببيانات واردة في تقرير التنافسية العالمية 2018-2019.

وأفاد التقرير بأن نسبة الإنفاق الرأسمالي في الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي بلغت في المتوسط نحو 4% خلال الفترة من 2016 إلى 2018، مشيراً إلى أن الإنفاق على رواتب وأجور الموظفين استأثر بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال عام 2017.

وأضاف أن متوسط قيمة مؤشرات المشتريات الحكومية المتنوعة في الإمارات تجاوز 50 نقطة في عام 2017، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى جودة المشتريات الحكومية في الدولة.