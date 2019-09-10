«سوثبيز ريالتي»: عقارات دبي تمنح مشتريها قيمة متميزة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد فيليب إيه. وايت جونيور، رئيس شركة «سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» الأمريكية الشهيرة للعقارات، أن عقارات دبي تمنح مشتريها قيمة متميزة لعدة أسباب.

وسرد وايت جونيور هذه الأسباب، فذكر أن دبي لا تفرض ضريبة دخل على أجور العاملين المقيمين بها، كما أن مبانيها السكنية تتميز بأسعارها المناسبة إلى حد بعيد، فضلاً عن جودة إنشائها وتمتعها بصيانة على أعلى درجة من الحرفية.

وأضاف أن الحياة في دبي وامتلاك عقار سكني يمنح المرء فرصة هائلة للحصول على قيمة عالية لاستثماراته، فضلاً عن تمتعه بالعيش في مدينة نظيفة وآمنة.

وأجرى وايت جونيور مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرتها أمس، وكان موضوع المقابلة هو سوق العقارات السكنية التي تتضمن ملاعب للغولف حول العالم.

وتطرق وايت جونيور إلى بيوت الغولف في دبي، فأوضح أنها تحظى بشعبية عالية بين عشاق الغولف من كل أنحاء العالم، لكونها تمنحهم الفرصة للعيش وسط بيئة خضراء في مدينة ذات مناخ صحراوي بالأساس.