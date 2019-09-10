ورشة للتصاميم المعمارية الحية في «سيتي سكيب»

المصدر: دبي- البيان

تنظم «إنفورما ماركيتس» - الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب العالمي» 2019 «الفعالية المتخصصة بالاستثمارات العقارية، والمقرر عقدها في مركز دبي التجاري العالمي - ورشة عمل تفاعلية حول التصميم المعماري، بالتعاون مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، وذلك ضمن فعاليات "سيتي سكيب إنتليجنس" في اليوم الأول من انطلاقه الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وتهدف الورشة إلى تقديم نموذج لمدينة أكثر تمحوراً حول الإنسان، وذلك من خلال وضع تصاميم معمارية تتيح إنشاء مساحات حيوية، تعزز التفاعل بين الناس والمجتمعات، وتعالج في الوقت ذاته مسألة الانتشار المتزايد للطرق في المدينة، واعتماد السيارات للتنقل ضمنها.

ويشارك في الورشة أبرز خبراء القطاع العقاري متعددي التخصصات، الذين سيعملون ضمن فرق، بهدف تقديم تصميم معماري، يهدف إلى تحسين مستويات الاتصال والتكامل بين مناطق دبي، أو ما يسمى بـ "المساحات البينية".

وسيعمل على إنجاز هذه التصاميم مجموعة من الفرق التي تتكون من مهندسين معماريين وخبراء تخطيط ومساحين ومهندسين ومطورين مشاركين، إلى جانب عدد من طلاب الهندسة المعمارية من جامعة أبوظبي وجامعة "هيريوت وات" في دبي.

وقال كريس سبيلر مدير مجموعة المعارض العالمية "إنفورما"، إن الوفود المشاركة في الفعالية، ستحظى بفرصة الاطلاع على آراء أبرز رواد الفكر في القطاع من محللي الأعمال والمبتكرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين، والذين سيشاركون رؤاهم ومعارفهم خلال حلقات نقاشية متميزة، وعروض تقديمية تحفيزية.

وستقدم الفرق المشاركة مقترحاتها أمام الحضور، ضمن جلسة استعراض حية، تضم لجنة من الخبراء، برئاسة كريس ويليامسون نائب الرئيس الدولي للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، والشريك المؤسس لشركة "ويستون ويليامسون اركيتكس"، والذي توقع أن تشهد الفعالية حضور العديد من المطورين وصانعي السياسات.

إضافة إلى المتخصصين في مجالات الهندسة والتصميم.. موضحاً أن هذه الجلسة ستقدم نظرة معمقة حول أفكار المخططات، كما ستسلط الضوء على كيفية معالجة مشاكل التصميم الحضري واسع النطاق.

وأشار ويليامسون إلى أن المقترحات الناجحة ستراعي بدقة التخـــطيط الحضري لدبي، بما يتماشى مع "كود دبي للبيئة المؤهلة"، وذلك يشمل توفير المساحات الخضراء والمـــناطق المجـــتمعية، وتسهيل الوصول والاستدامة والحد من التلوث.

وتعد ورشة العمل، إحدى المنصات المعرفية التي يقدمها معرض "سيتي سكيب العالمي"، إلى جانب جلسات حوارية غنية ومتنوعة، تتناولها أجندة المؤتمر المقرر عقده يوم 24 سبتمبر- قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات المعرض - في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، حيث سيتم التطرق لمختلف توجهات البيع والتصاميم المعمارية بصورة تفصيلية، خلال برنامج المؤتمر.