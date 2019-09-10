«تنظيم الاتصالات» تطلق 10 مشاريع مبتكرة في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إطلاق 10 مشاريع مبتكرة، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019. تمثل المشاريع جملة جديدة من مساهمات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات.

وتشارك الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي تحتضن 18 جهة حكومية اتحادية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنـــظيم قطاع الاتصالات، إن الهيئة تحرص على تنشيط كل قنوات التواصل بينها وبين شركائها الاستراتيجيين وجمهور المتعاملين، وذلك بهدف تبادل الأفكار والآراء وتطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة.