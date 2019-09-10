«بلومبرغ»: الأسعار في دبي «ثابتة من دون تغيير إلى حد بعيد»

المصدر: دبي- سيد صالح

نشرت وكالة «بلومبرغ» تقريراً، أمس، للتعليق على نتائج «مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية» و«مؤشر مدير المشتريات» في دبي لشهر أغسطس الماضي، الصادرين أمس عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية لتحليل البيانات.

وأفادت «بلومبرغ» في تقريرها بأن نتائج المؤشرين أوضحت أن الأسعار في دبي خلال الشهر الماضي ظلت «ثابتة من دون تغيير إلى حد بعيد»، بعد أن شهدت تراجعاً في كل شهر من الأشهر الــ 15 الماضية.

وأضافت الوكالة أن هذا الثبات في الأسعار خلال الشهر الماضي يشير إلى قرب نهضة دبي من موجة الانخفاض في الأسعار.

وتضمن تقرير الوكالة تصريحات لديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي اتش إس ماركيت»، قال فيها: «تظل توقعاتنا أسعار بيع السلع المتنوعة في دبي خلال الفترة المقبلة قوية نسبياً، وذلك استناداً إلى النتائج التي رصدناها في أغسطس، والتي أكدت أن الأسعار في الإمارة خلال الشهر اقتربت من الاستقرار».