نماذج محدّثة إلزامية للمسجلين بـ«الانتقائية»

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع المسجلين للضريبة الانتقائية بالنماذج المحدثة للتصريحات والإقرارات الضريبية من خلال النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل السلع الانتقائية الذي أطلقته الهيئة في إطار خطط التطوير المتواصلة للنظام الضريبي بشكل عام، ونظام الضريبة الانتقائية بصفة خاصة الذي يشهد عمليات تحديث مستمرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها الهيئة أمس للمسجلين الحاليين للضريبة الانتقائية والمعنيين بتطبيقها، والمُطالَبين بإعادة تسجيل السلع الانتقائية التي يتعاملون بها، فضلاً عن السلع الجديدة التي يتم تسجيلها من جانبهم، وذلك ضمن الحملة التوعية الشاملة التي تنفذها الهيئة حول «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة».

والتي تتضمن - إضافة إلى هذه الورشة - مجموعة من ورش العمل التعريفية لغير المسجلين، تبدأ يوم الاثنين المقبل 2019 في أبوظبي، ثم تعقد في 18 و23 من الشهر الحالي على التوالي في دبي وعجمان (لقطاعات الأعمال المعنية في الإمارات الشمالية).

وشددت الهيئة على ضرورة قيام قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية بالإسراع في تنفيذ إجراءات التسجيل، لضمان الالتزام الكامل بقراري مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، ورقم (55) لسنة 2019 بشأن»السعر الانتقائي لمنتجات التبغ«.

وبموجبهما يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل - التي حضرها نحو 400 من المسجلين للضريبة الانتقائية، والوكلاء الضريبيين - شرحاً شاملاَ للإجراءات المطلوبة من المسجلين للضريبة الانتقائية من خلال النظام المطور.

مؤكدين أنه يتعين على كافة قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.

مسؤولية

أوضح المشاركون أن الضريبة الانتقائية هي مسؤولية أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلع انتقائية يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، أو تخزينها في حالات خاصة، أو الإفراج عنها من منطقة محددة، مشيرين إلى أن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية تتضمن توفير تفاصيل المنتج، وتفاصيل المكونات الغذائية، وتفاصيل الحملات التسويقية.