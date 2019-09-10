الاتحادية للكهرباء: الأجهزة المتطورة تخفض الاستهلاك 20%

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن خفض استهلاك المياه والكهرباء بنسب تتراوح بين 15% و20% عبر أجهزة حديثة جرى تركيبها في نحو 100 منزل للمواطنين تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاستخدام.

وعرضت الهيئة خلال مشاركتها في قمة الطاقة العالمية بأبوظبي، عدة مشاريع من بينها، مشروع شحن السيارات الكهربائية، التي تم تعميمها في أكثر من 50 موقعاً في المناطق الشمالية تتضمن مراكز تجارية، ومستشفيات، وأماكن عامة حددتها الهيئة، إضافة إلى مشروع «بيتك يهمنا» الذي يهدف إلى نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين وإدارة الطاقة بكفاءة عبر استبدال بعض أنظمة الإنارة في مساكن المواطنين بأخرى مُوفرة.

ومن المشاريع التي عرضتها الهيئة من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد مشروع «غليلة» لتحلية مياه البحر في رأس الخيمة وفقاً لنظام التناضح العكسي؛ والذي يعد من أكبر مشاريع تحلية المياه، ويوفر أكثر من 24% من الطاقة الكهربائية المُهدرة، وينتج نحو 15 مليون غالون من المياه المُحلاة يومياً لتلبية الاحتياجات المُتزايدة من المياه الصالحة للشرب. وتضمنت قائمة المبادرات أيضاً مشروع العدادات الذكية التي تمتاز بالدقة، وحسن الأداء وتتمكن من قراءة استهلاك المياه والكهرباء بدقة كبيرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.