«أدنوك للتوزيع» تنظر توزيع أرباح 2019

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، أن مجلس إدارتها سينظر في توزيع أرباح مرحلية للعام الجاري واعتمادها، خلال اجتماعه الذي سيعقد الأحد 29 سبتمبر الجاري.‎

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية عن 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع أرباح لعام 2020 بواقع 0.2057 درهم للسهم، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها. يذكر أن الشركة تعتزم المواصلة في توزيع نصف الأرباح السنوية خلال شهر أكتوبر القادم، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.