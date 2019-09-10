مستثمرونا ضمن الأكثر تفاؤلاً عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب، وسيد صالح

أظهرت دراسة لبنك يو بي إس لإدارة الثروات أن المستثمرين في الإمارات من بين الأكثر تفاؤلاً في العالم عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن 80% من أصحاب الثروات العالية ورجال الأعمال اتخذوا موقفاً متفائلاً بشأن حالة الاقتصاد دون تغيير تقريباً مقارنة بنتائج الربع الأخير، مشددين على ضرورة ترجمة هذا التفاؤل إلى مشاركة فعلية في السوق بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

وعلى صعيد متصل، توقّع تقرير نشرته شركة «فوكس إكونوميكس» تسارع نمو النشاط الاقتصادي في الإمارات في الربع الرابع من العام الجاري، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي القوي المتعلق بمشروعات البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، وتخفيف بعض الضوابط التنظيمية في القطاع الخاص التي من شأنها دعم نشاط الاستثمار الأجنبي.

ورجّح التقرير زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3% في عام 2019، و2.9% في 2020، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون النمو قوياً في الربع الثاني، حيث توسع الإنتاج النفطي بقوة على أساس سنوي، على الرغم من التخفيضات المستمرة في إنتاج أوبك.

وأكدت مجلة «انتريبرينور» الأمريكية أن الإمارات أفضل دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من الأفضل عالمياً في تأسيس الأعمال التجارية الجديدة.واختارت المجلة الإمارات كأفضل دولة في المنطقة لتأسيس المشروعات التجارية، وذلك استناداً إلى مجموعة من المعايير والمقومات الموضوعية، ومنها امتلاكها لشبكة كثيفة من الخدمات اللوجستية ذات طراز عالمي.

واستند التقرير إلى «مؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي»، كما أنها تعد الأسرع والأسهل على مستوى المنطقة في إنهاء الإجراءات الرسمية اللازمة لبدء أعمال تجارية جديدة. وذكر أن الإمارات قطب تجاري معروف عالمياً بفضل عدة مميزات من أهمها استقرارها السياسي وقوتها الاقتصادية.