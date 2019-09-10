دبي تستضيف فعالية للدفاع السيبراني التنبؤي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي، أمس، فعالية شركة «سبيكترامي» المتخصصة في مجال توزيع منتجات وحلول الأمن السيبراني وتقديم القيمة المضافة حول «أمن الدفاع السيبراني التنبؤي 2019»، ضمن حملة تنفذها الشركة في ثماني مدن لسبع دول.

وأقيمت أمس بمدينة دبي أولى تلك السلسلة من الفعاليات في فندق برج العرب بحضور أكثر من 120 من العملاء وصناع القرار بالإمارات. وستنتقل الفعالية فيما بعد إلى مسقط والكويت والرياض والدمام والقاهرة وإسطنبول. وتهدف هذه المبادرة إلى تثقيف المؤسسات حول مزايا نهج الأمن السيبراني التنبؤي مقابل النهج القائم على الوقاية أو الكشف للتهديدات الذي يجعل المؤسسات عرضة للخطر في بعض الحالات. وسلطت الفعالية الضوء على الحلول والخدمات الرئيسية المصممة لدعم نموذج الدفاع السيبراني التنبؤي.

وقال أناند شودا، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي»: «نحن سعداء بنجاحنا في أولى فعالياتنا في دبي، وأنا على يقين بأن سلسلة الفعاليات القادمة بجانب التي أقيمت في دبي ستوفر منصة ممتازة لجميع خبراء الصناعة والمتخصصين في مجال أمن المعلومات. وبالتعاون مع شركائنا نعتزم معالجة التحديات التي يواجهها المستخدمون النهائيون، ليس فقط من منظور المنتج أو الحل، ولكن من جانب الإطار والسياسة أيضاً. لقد حان الوقت لقادة الصناعة لتبني تقييم الأمن السيبراني التنبؤي بدلاً من نهج الأمن الوقائي». وتعد تحليلات نقاط الضعف والتحليل الأمني واستخبارات أمن المعلومات من قبل الموردين ثلاثة أعمدة رئيسية للنهج القائم على التنبؤ، والذي ستقدمه «سبيكترامي» لمساعدة جميع صناع القرار على إيقاف الهجمات قبل أن تصل إلى مؤسساتهم.