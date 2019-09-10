الدولة تشارك بمعرض «بيزنكس» للتوكيلات التجارية بالقاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت إدارة المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان، عن تفاصيل الدورة الثانية خلال مؤتمر صحفي أُقيم، أول من أمس، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

شريك استراتيجي

وقال الشيخ د. أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار العقاري ومقرها المغرب العربي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي، إن جمهورية مصر العربية شريك تجاري استراتيجي رئيسي مع دولة الإمارات في المنطقة العربية، وإن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغت نحو 6.5 مليارات دولار، تغطي عدداً من القطاعات الاقتصادية في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية وغيرها.

وأعرب آل سودين عن اعتزازه بصفته رجل أعمال إماراتياً بمشاركته للعام الثاني على التوالي بمعرض «بيزنكس 2019»، باعتبار المستثمرين الإماراتيين في طليعة الدول العربية المشاركة والحريصة على ضخ استثماراتها بمصر، مشيراً إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر تتجاوز 877 شركة في 15 مجالاً من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتنمية وتعميق حجم التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أنه يشارك في هذا المعرض الغرف التجارية لأبوظبي والشارقة والفجيرة.

فرص

من جانبه قال مروان عبد الرازق رئيس مجلس إدارة «بيزنكس» للاستشارات، إن المعرض سيشهد هذا العام العديد من المفاجآت أهمها الشراكة مع وكالة بي أو دي الإعلانية الشريك الرسمي، والبنك الأهلي المصري كونه شريكاً استراتيجياً، بالإضافة لمضاعفة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع.

وأضاف خلال وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المعرض هذا العام، أنه سيشارك بالمعرض نحو 300 علامة تجارية دولية، كما يوفر فرصاً غير محدودة للمستثمرين والمعارضين للتوسع والنمو محلياً وعالمياً.

وأوضح عبد الرازق أن الدورة الثانية ستضم 250 عارضاً، و17 بنكاً، وسيتم خلاها تنظيم 45 ندوة، ومن المتوقع استقطاب ما بين 12-15 ألف زائر.

برامج تحويلية

في ذات السياق قال جورج متري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، إن بيزنكس 2019 سيحتضن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية للقرى الأكثر احتياجاً في مصر وإيجاد برامج تحويلية وتدريبية لدخولها إلى سوق العمل سواء كعماله أو كأصحاب أعمال لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تشارك للعام الثاني على التوالي في بيزنكس للاستفادة من دوره في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. وأضاف أن المعرض يتميز بأنه يجمع بين قطاعات مالية وبنكية وجمعيات أعمال وجهات حكومية عدة.