«جلفار» مستمرة في مباشرة نشاطها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» موافقة مجلس إدارتها على استمرارية الشركة في مباشرة أنشطتها.

وأضافت في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الموافقة تأتي بناء على التفويض الممنوح لمجلس إدارة الشركة من الجمعية العمومية التي عقدت في مطلع يوليو الماضي.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرار الاستمرارية في حال وصلت خسائر الشركة لنصف رأس مالها المصدر خلال عام.

كما أقرت الجمعية العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وسجلت «جلفار» خسائر قدرها 153.5 مليون درهم بنهاية عام 2018.