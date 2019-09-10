«إلينغتون» تطور برجاً سكنياً مع «ديجا فو» في دبي بـ 150 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أبرمت «إلينغتون»، شركة التطوير العقاري العصرية في دبي، اتفاقية بقيمة 150 مليون درهم مع رجل الأعمال عبد الرازق عبد الأحد من خلال شركة «ديجا فو» المتخصصة في الوساطة العقارية، وذلك لبناء برج سكني جديد في أحد مناطق دبي الرئيسية.

وقع الاتفاقية كل من عبد الرازق، الذي يمتلك العديد من المصالح التجارية الاستراتيجية في قطاعات متنوعة على مستوى العالم؛ وجوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية» ونيثين بهاثناغار، الشريك المؤسس؛ وذلك بحضور عهد شيخ محمد، رئيس مجلس إدارة «ديجا فو». وستبدأ أعمال التصميم ووضع المخطط العام للبرج السكني الجديد قريباً، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً.

وقال عبد الرازق عبد الأحد: «يحفل السوق العقاري في دبي بالكثير من الفرص الكبيرة، وللاستفادة المثلى من هذه المقومات يتطلب وجود شركات رائدة أثبتت قدراتها في مجال التطوير العقاري مثل «إلينغتون العقارية»، والتي رشحتها شركة «ديجا فو» لتطوير هذا المشروع الاستثماري المهم في القطاع العقاري في دبي نظراً لخبرتها الواسعة».

بدوره، قال نيثين بهاثناغار، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»: «تؤكد هذه الاتفاقية مرة أخرى مدى ثقة المستثمرين وشركات إدارة العقارات، مثل «ديجا فو»، بقدراتنا على تطوير وتنفيذ مشاريع فريدة ترتقي بأسلوب حياة سكانها وتضمن قيمة مضافة لجميع المعنيين. كما تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا الهادفة لبناء 1000 وحدة سكنية سنوياً تلبي تطلعات العملاء الذين يقدّرون قيمة عروض «إلينغتون» المميزة».