«بيلد ويل التجارية» تفتتح مشروعاً في جبل علي فبراير المقبل

المصدر: دبي- البيان

تستعد شركة «بيلد ويل التجارية» لافتتاح مشروعها الجديد «المدينة هايبرماركت» خلال شهر فبراير 2020 في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بدبي، تماشياً مع تحقيق العديد من التوسعات والتطورات في مجال الصناعة والعقارات في دبي، حيث يعتبر مشروع مِراس السكني هو المقر الرئيسي للمجمع التجاري برمته.

وأعلن مسؤولو الشركة سيف نينسي، وشيراز جماجي وزاهير راتونسي: أن «بيلد ويل» تحرص على تحقيق إنجازات كبيرة بشكل مستمر وخاصة في مجال تقديم خدمات تجارية عالية الجودة، وتوسيع استراتيجية نمو السوق من خلال منح العملاء تجربة فريدة ومرضية، وذلك بواسطة فريق مدرّب ومؤهل قادر على التعامل مع كافة التفاعلات التجارية بشكل ناجح وفعال وتقديم منتجات وخدمات مميزة وبأسعار تنافسية.