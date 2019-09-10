شركات الإضاءة العالمية تتنافس على أسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تتنافس الشركات العالمية في سوق الإضاءة لاستعراض أحدث تقنياتها في معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019 «الأبرز في الشرق الأوسط، وتتطلّع للاستحواذ على حصّة في سوق الإضاءة الذكية متسارع النمو في المنطقة، والتي يقدّر أن تتخطى قيمتها 2 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات المعرض في الفترة بين 15-17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 300 شركة من 30 دولة؛ إلى جانب ممثلين عن القطاع من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وسنغافورة وسلوفينيا.

2.16 مليار دولار

ووفقاً لتقرير «تيك سكاي» للاستشارات الإدارية والأبحاث، ستبلغ قيمة القطاع نحو 2.16 مليار دولار بحلول عام 2030، بحيث تستأثر الإمارات بالحصّة الأكبر البالغة 39%، تليها السعودية بنسبة 38%، وتتوزّع النسبة المتبقية بين الدول الأخرى في المنطقة.

وتستحوذ تقنيات الإضاءة LED بنسبة الأغلبية في السوق بقدر 75% لحلول الإضاءة الداخلية التي ستشكل بدورها 75% من حجم الأعمال. وستبلغ حصة أجهزة التحكم بالإضاءة 48% من الصفقات التجارية، تليها أعمال التركيب 42%، والمصابيح الذكية 10%.

وقال ديشان إسحاق، المدير الأول لمعرض الشرق الأوسط للإضاءة: «استقطب المعرض الشركات من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وازداد الاهتمام في ضوء الارتفاع المرتقب بنسبة 25.5% في السوق الإقليمية للإضاءة الذكية على مدار العقدين المقبلين».

وأضاف: «يمثل قطاع الإضاءة الخارجية 25% فقط من السوق، ويتوقع أن يحقق قطاع حلول الإضاءة الخارجية الذكية أعلى معدلات النمو السنوي المركب».

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز معرض الشرق الأوسط للإضاءة يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، ويشهد حفل توزيع الجوائز هذا العام إضافة فئتين جديدتين هما «أفضل شخصية للعام» و«أفضل شركة توزيع للعام».