47 مؤسسة عالمية تشارك في مؤتمر «دبي المالي» بلندن

المصدر: دبي- البيان

سجل سوق دبي المالي وشركاته المدرجة حضوراً بارزاً ضمن الأسواق المشاركة في فعاليات ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة في لندن، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، والذي اختتمت فعالياته في لندن الأسبوع الماضي بمشاركة ما يزيد على 400 مؤسسة استثمارية عالمية.

وحل سوق دبي المالي ضمن أعلى الأسواق الإقليمية الناشئة من حيث عدد شركاته المدرجة الممثلة في الملتقى بواقع 8 شركات، وكذلك من حيث عدد الاجتماعات المباشرة مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعقد كبار المسؤولين في الشركات المدرجة المشاركة اجتماعات مع ممثلي 47 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعة استثمارات بقيمة 2.6 تريليون دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي ينظم مؤتمراته للمستثمرين العالميين منذ العام 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، وقد حرص السوق منذ العام 2018 على تنظيم مؤتمره بالتزامن مع ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة، بهدف تنويع الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية المختصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة.

ضمت قائمة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي والتي شاركت في المؤتمر كلاً من: إعمار العقارية، إعمار مولز، إعمار للتطوير، أرامكس، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، داماك العقارية، وشركة سوق دبي المالي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «إننا سعداء بالنجاح اللافت للحدث والذي يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، لقد حمل المؤتمر رسالة واضحة وقوية بشأن قوة الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية إزاء الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، الأمر الذي يبشر بمزيد من الزخم لنشاط السوق في المرحلة المقبلة».

أحدث التطورات

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: « تأتي هذه الحملة في الوقت المناسب، لا سيما في أعقاب إعلان بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً عن زيادة حدود تملك الأجانب.

وقد شهدنا كذلك طلباً قوياً على إجراء مقابلات خلال فترة الحملة الترويجية من قبل مستثمرين دوليين، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي حجم التداول في أسهم بنك الإمارات دبي الوطني لهذا الأسبوع».

بوابة المستثمرين

ومن جهته قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الإمارات ورئيس الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط مركزاً لأكثر برامج التحول الاقتصادية الطموحة في العالم، وبالتالي فإن مشاركة سوق دبي المالي في منتدى HSBC لمستثمري الأسواق الناشئة السنوي يبرز أهمية دور دولة الإمارات بوابة للمستثمرين الدوليين للوصول إلى مجموعة كبيرة من الفرص في المنطقة».

مشاركة

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي،: «في حين يبدو النمو العالمي ساكناً، فإن التوسع المالي مستمر في دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة متوقعة تتجاوز 5% في عام 2019.

وفي الوقت الذي يستهدف فيه المستثمرون المنطقة، فإن المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي ينظمها سوق دبي المالي تعد أمراً أساسياً وهي ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي شهدت بالفعل قفزة تفوق 50% في دبي في الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي».

اهتمام كبير

وبدوره قال آميت جاين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، «إعمار العقارية»: نجاح نموذج أعمالنا القائم على تنويع القطاعات، وسجلنا الحافل بالإنجازات على صعيد تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع المعنيين.

قدرات متميزة

وقالت فهيمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في السوق: «يمتلك سوق دبي المالي قدرات متميزة ورصيداً هائلاً من الخبرات في ما يخص مساندة شركاته المدرجة في جهودها لتوطيد صلاتها بالمجتمع الاستثماري العالمي».

50%

حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في سوق دبي المالي، إذ بلغت حصتهم من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الحالي في حين بلغت نسبة ملكيتهم 18% من القيمة السوقية وبمعدل نمو تراكمي سنوي يعادل 6% منذ العام 2010.

أما المؤسسات الاستثمارية فقد وصلت حصتها من التداول إلى 52% ونسبة ملكيتها من إجمالي القيمة السوقية إلى 84%. وبلغ صافي قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي 1.8 مليار درهم. ويتجاوز إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق 844 ألف مستثمر ثلثهم من الأجانب، كما يضم السوق 11 ألف مؤسسة استثمارية.