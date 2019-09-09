إطلاق برنامج «دبلوم قيادة اقتصادية دبي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت اقتصادية دبي البرنامج المهني «دبلوم قيادة اقتصادية دبي»، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، البرنامج الهادف إلى تعزيز المهارات والقدرات الإدارية لقيادات الصف الثاني والثالث في اقتصادية دبي ومؤسساتها، ويركز الدبلوم على إكساب المشاركين المهارات المساندة لهم، وصقل القدرات الشخصية والقيادية لتمكين القادة في المستقبل القريب.

وتعكس هذه المبادرة الدور الذي تلعبه اقتصادية دبي في رفع رضا وسعادة موظفيها، من خلال دعم كوادرها الوطنية ورفع مستويات الأداء، لتقديم المزيد من الإنتاجية والإبداع في ميادين العمل، وبالتالي تطوير أداء العمل الحكومي بإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتنطلق الدورة الأولى من البرنامج بمشاركة 14 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، لضمان تلبية الاستراتيجيات المستهدفة ضمن خطط تطوير وتأهيل الكوادر الوظيفية في اقتصادية دبي ومؤسساتها، ويتضمن الدبلوم 3 محاور رئيسية، ألا وهي: المحور المعرفي، والفني «التخصصي»، والسلوكي، وسيحصل الموظفون على ما لا يقل عن 280 ساعة من البرامج والدورات التخصصية طوال فترة الدبلوم.

وقال أحمد المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في اقتصادية دبي: «يسعدنا إطلاق الدورة الأولى من البرنامج المهني «دبلوم قيادة اقتصادية دبي» بالشراكة مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، وذلك لإكساب المشاركين المهارات المساندة لهم، لصقل المهارات القيادية، وبناء الشخصية، وإرشادهم لممارسة أدوارهم بطرق غير تقليدية وابتكارية، ما يسهم بتحقيق توجهات القيادة الرشيدة وبناء قادة أعمال مؤثرين في الوسط الميداني».

وأضاف: «لا تقتصر سياسة إدارة الموارد البشرية في اقتصادية دبي على توظيف الأفراد فقط، وإنما إيجاد الآليات والبرامج التدريبية والتطويرية، التي تسهم في تخريج جيل واعد من فرق العمل والقادة الطموحين.

ويعد هذا الدبلوم من أبرز البرامج والاستراتيجيات التي صممت خصيصاً لتحقيق أهدافنا في الوصول إلى موظفين متمكنين في التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والابتكار القيادي، وتعزيز السعادة والإيجابية في العمل».

ونوه بأنه تم اختيار محتوى الدبلوم وفق أعلى المعايير المعتمدة لدى معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التي توازي بدورها أحدث الآليات والممارسات العالمية المتبعة في والإدارة القيادية وإدارة التغيير، وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يرتكز على التعلم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70%.

وقالت منى بوحميد، مديرة إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن المعهد يطور برامج تدريبية مطابقة لاحتياجات الجهات الحكومية ومتلائمة مع تطلعات حكومة دبي المستقبلية، وفي إطار هذا التوجه جاء إطلاق البرنامج المهني «دبلوم قيادة اقتصادية دبي» بالتعاون مع اقتصادية دبي، التي تحرص على رفع كفاءة موظفيها وتأهيلهم التأهيل المناسب لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل».

وأضافت بوحميد أن المعهد يعمل على تلبية المتطلّبات التدريبية ذات العلاقة بالكفاءات التخصصية، والمصمّمة خصيصاً لتأهيل الموظفين وتحسين الأداء المؤسسي بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، مشيرة إلى أن المعهد يقدم برامج مهنية معتمدة دولياً، تمثل إضافة مهمة لدفع عجلة تميز العمل الحكومي، ورفدها بأفضل الكفاءات البشرية المؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت بوحميد أن برامج المعهد التدريبيّة تتمحور حول مجموعة من المجالات الرئيسة التي تتضمن: البرامج التخصصية للتنفيذيين، والبرامج الإدارية المتميّزة، والتعليم التخصصي، وبرنامج الكفاءات الشخصية، وبرامج النظم الحكوميّة المشتركة.