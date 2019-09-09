«دبي التجاري» يدشن برنامج مكافآت بشراكة مع «دناتا» و«إيروس»

المصدر: دبي - البيان

وقع بنك دبي التجاري، اتفاقية شراكة مع شركة الولاء ICC Loyalty، أحد أكبر مزودي حلول الولاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق برنامج CBD للمكافآت الجديد، بالتعاون مع «دناتا» و«إيروس للإلكترونيات».

يتميز البرنامج الجديد بالمرونة والتنوع، حيث يمكّن عملاء البنك من اكتساب النقاط في كل مرة يستخدمون فيها أياً من منتجات بنك دبي التجاري وخدماته، واستبدال هذه النقاط عبر مجموعة واسعة من الخيارات بما في ذلك السفر والإلكترونيات وقسائم التسوق والاسترداد النقدي، كما يمكن للعملاء أيضاً التبرع بنقاطهم للجمعيات والهيئات الخيرية والدفع مقابل المشتريات باستخدام ميزة «الدفع بالنقاط».

ولمحبي السفر، بإمكان عملاء بنك دبي التجاري الاستبدال بنقاط مكافآت CBD تذاكر سفر عبر أكثر من 300 شركة طيران، والحجز في أكثر من 300000 فندق حول العالم، من خلال دناتا، شريك السفر الرسمي للبرنامج، في حين ستوفر إيروس للإلكترونيات إمكانية استبدال النقاط بمجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية من العلامات التجارية العالمية المشهورة.

وقد قام بتوقيع اتفاقية الشراكة كل من أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وأميت نارانج، الرئيس التنفيذي لشركة ICC Loyalty، وسافيو فاز، نائب رئيس - السفريات الحكومية والشركات في دناتا، وشايليندرا سينغ، مدير التجارة الإلكترونية في مجموعة إيروس، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «إننا في بنك دبي التجاري نعمل باستمرار للتعرف على احتياجات عملائنا ورغباتهم والعمل على تلبيتها وتزويدهم بأفضل الخدمات».