«الدانوب العقارية» تدخل السوق الهندي

المصدر: دبي – البيان

افتتحت شركة الدانوب العقارية، مكتباً للمبيعات والتسويق لأعمالها القائمة بالإمارات، في مدينة كوتشي بولاية كيرلا جنوبي الهند، وقدم مسؤولو المكتب خلال الافتتاح نبذة عن أهم المشاريع القائمة في إمارة دبي، منها مشاريع الدانوب القائمة بجوار معرض إكسبو 2020، كما جرى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة دبي أمام المستثمرين والشركات الهندية ورواد الأعمال، حيث تقدم الدانوب وبعض المطورين عائداً سنوياً يصل إلى 15% على الاستثمار، وهو واحد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

ويأتي افتتاح المكتب في كوتشي بعد أسبوعين من إطلاق الدانوب العقارية مشروع «وفز السكني» بمنطقة ليوان بدبي، كونه أحدث مشروع في محفظة الدانوب. ويعد هذا ثالث مكتب للتسويق والمبيعات في الهند- بعد مكتب في مومباي افتتح عام 2016 ودلهي في عام 2017.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب «نريد بالتأكيد أن نقترب من جمهورنا المستهدف ونوفر أفضل صفقة مضمونة، حيث يعد المواطنون الهنود- بما في ذلك الهنود غير المقيمين الذين يعيشون في دول الخليج- مصدراً رئيسياً للاستثمار في العقارات في دبي، وإن قوتهم الشرائية المتزايدة تساعد المطورين على بيع العقارات وإكمال المشاريع، وهذا هو السبب في إطلاق مكتب المبيعات والتسويق لدينا في كوتشي».

وقال عاطف رحمن، مدير وشريك دانوب العقارية «لدينا محفظة متوازنة من مشتري العقارات من 93 جنسية، ويأتي عدد كبير من المشترين من خارج الإمارات العربية المتحدة - بما في ذلك الصين والهند وأوروبا وإفريقيا، ويعيش عدد كبير من العائلات من ولاية كيرالا في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج».