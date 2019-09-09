غرفة الفجيرة تبحث التعاون الاقتصادي مع بنغلاديش

المصدر: الفجيرة- البيان

استقبل الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في مكتبه بمقر الغرفة، أمس، قمر الحسن محمد عبد الرحيم المستشار التجاري في القنصلية العامة لجمهورية بنغلاديش بالدولة، وبحث معه العلاقات الاقتصادية المشتركة والتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات التجارية والاستثمارية، بحضور سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وطارق الهنائي عضو مجلس إدارة الغرفة. واستعرض الجانبان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية لرجال الأعمال والقطاع الخاص والوسائل الممكنة لتطوير الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد الشرقي أن استراتيجية دولة الإمارات تنطلق من ضرورة بناء علاقات مشتركة ومتبادلة المنافع وفتح المجال لزيادة التبادل التجاري والزيارات بين أصحاب الأعمال في الإمارات وبنغلاديش والمساهمة في المعارض والمنتديات التي تقام في كل منهما.

ودعا الشرقي إلى ضرورة تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال للاطلاع على التطورات الاقتصادية ومجالات الاستثمار المتاحة وتأكيد أهمية المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، التي تقام في البلدين.

وأوضح سلطان جميع عبيد الهنداسي أن هناك مجالات عدة للتعاون المشترك بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، مؤكداً أن إمارة الفجيرة تتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية وبإمكان الغرفة التعاون مع المستثمرين بجمهورية بنغلاديش وتوفير المعلومات الاقتصادية اللازمة لهم، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين إمارة الفجيرة وجمهورية بنغلاديش أكثر من 86 مليون درهم خلال عام 2018، فيما ينتسب لعضوية غرفة الفجيرة أكثر من 496 رخصة تجارية ومهنية لمســـتثمرين من بنغلاديش.