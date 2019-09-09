منتجات طبيعية صحية في تايمز سكوير

المصدر: دبي- البيان

تقدم «بي أورغانيك»، العلامة التجارية المتخصصة منتجات طبيعية وصحية في مركز تايمز سكوير سنتر، المركز التجاري الوحيد في دولة الإمارات الذي يعزز نمط الحياة الصحية، لعملائها مجموعة من الخصومات الحصرية التي تصل إلى 20% على جميع المشتريات خلال 13 و14 سبتمبر.

وأكدت «بي أورغانيك» أنه يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة حصرية واسعة من المنتجات الخالية من الجلوتين وخالية من منتجات الألبان التي تلبي جميع الاحتياجات والطلبات وكذلك وصفات «Keto and Paleo» الفريدة لمحبي الخبر والكعك.

بالإضافة إلى ذلك يقدم المتجر لعملائه مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والدواجن والأسماك الطازجة، كما يقدم الحبوب والتوابل والمعكرونة وأكثر من ذلك بكثير. بالإضافة إلى المنتجات الطــــازجة، يمكن للــــعائلات الاستمتاع بالأنشـــطة الترفيهية مع أطفالها، مثل التلوين، والقراءة وغيرها من الأنشطة الترفيهية في ركن الأطفال.