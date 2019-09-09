أبوظبي تبني أول مدينة ترفيهية بحرية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلن محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـشركة «ميرال»، عزم الشركة بناء أول مدينة ترفيهية في الدولة متخصصة بالحياة البحرية «سي وورلد أبوظبي»، والمتوقع افتتاحها في 2022، لتضاف إلى قائمة وجهات الشركة في جزيرة ياس.

وأضاف في حواره مع «البيان الاقتصادي»، أن «ميرال» ستعلن لاحقاً عن تفاصيل «سي وورلد» وحجم استثماراته، مبيناً أن المشروع يجري العمل عليه بالشراكة مع «سي وورلد إنترتينمنت»، حيث سيضم أول مركز للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإرجاع الأحياء البحرية في الإمارات، إضافة لاحتوائه أحدث التقنيات التي تتيح للزوار فرصة التفاعل والتعرّف عن قرب على عالم الأحياء البحرية، بما في ذلك حوض مائي ضخم بمستوى عالمي.

وأعلنت «ميرال»، عن مشروع «ياس فيليدج» الجديد، وهو مجتمع سكني عصري في جزيرة ياس يمتد على مساحة 108,600 أمتار مربعة، حيث تستثمر الشركة 625 مليون درهم في تطوير المرحلة الأولى لهذا المشروع.

وبدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في مايو 2018 وتم إنجاز 40% منها حتى الآن، بالتعاون مع شركة «ستيب كابيتال» السنغافورية التي تستثمر في تطوير أجزاء من المرحلة الأولى للمشروع.