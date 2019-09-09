ولي عهد رأس الخيمة يوجه بمواكبة التغيرات الاقتصادية

المصدر: رأس الخيمة - وام

تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، سير العمل في دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد سموه خلال الزيارة التفقدية حرص حكومة رأس الخيمة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على مواصلة مسيرة التنمية وتقديم مختلف وسائل الدعم لجميع القطاعات والدوائر المحلية بهدف بناء بيئة متكاملة ومثالية تخدم مختلف الأفراد في الإمارة، مؤكداً أن مسيرة التنمية مستمرة، ويجب أن تواكب التغيرات المحيطة وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة في سير العمل لاختصار الوقت والإسراع في تقديم الخدمات.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة على أهمية توفير أرقى وأفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين والجمهور.

واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل والخدمات المتعلقة بإجراءات التراخيص، والرقابة التجارية والاختصاصات والخدمات التي توفرها للعملاء من خلال خدمتها المتميزة وأهدافها التي تشتمل عليها استراتيجية الدائرة لتطوير أداء موظفيها وأقسامها في العمل وترجمة الرؤية إلى واقع عملي ملموس. كما اطلع سموه على مشاريع الدائرة الاقتصادية المستقبلية وأجندتها التي تتضمن آليات وفترة ومراحل تنفيذ هذه المشاريع التي تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني للدولة.

رافق سموه في الجولة الشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مركز السعادة في حكومة رأس الخيمة.

وكان في استقبال سموه الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد المحمود نائب المدير العام بالوكالة، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين.