«ميلينيوم مطار دبي» يطلق برنامج ولاء

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق ميلنيوم المطار دبي إطلاق برنامج ولاء خاص لتحفيز الحاجزين، الذين يقومون بالحجز بشكل منتظم في الفندق. يتيح البرنامج الفرصة للحاجزين لتجميع نقاط ومبادلتها بـ«مكافآت» يحق لهم بموجبها الحصول على «بطاقة هدايا المول».

هذا البرنامج يتشكل من ثلاث خطوات بسيطة: اشترك- جمع نقاط- واصرف النقاط، بحيث كل 1 درهم يعادل نقطة واحدة يمكن للحاجزين تجميع النقاط واستبدالها بالهدايا مثل بطاقة هدايا المول، وإيصال، بحيث تطبق الشروط والأحكام.

يقول سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: «يسعدنا أن نشكر، نكافئ ونقدر شركاءنا المهمين. في إطار هذه الخطة الحصرية، فكلما زادت مرات حجزهم، كسبوا نقاط ولاء، وهي بالمقابل تمنحهم المزيد من المزايا للاستفادة بها من خلال «بطاقة هدايا المول» الفريدة الخاصة بنا.

يتمتع فندق ميلينوم المطار دبي بموقع مناسب على بعد دقائق بالكاد من مطار دبي الدولي، ويضم 341 غرفة وجناحاً كلها مزودة بتسهيلات عالمية. يوجد بالفندق اختيارات بين ستة مطاعم وبارات متميزة، مجموعة من اختيارات الترفيه منها حمام سباحة رائع كبير في الهواء الطلق وبار حمام السباحة، حديقة متسعة، ملعب أطفال ومركز لياقة كامل التجهيزات.