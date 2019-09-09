«ماج للتطوير» تقدّم تسهيلات في 3 مشاريع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عن إطلاق برنامجها السكني في 3 من مشاريعها. وقالت: إن البرنامج خطوة تعزز من وجود الشركة في قطاع العقارات في الإمارة.

ويوفر البرنامج الجديد، الفرصة أمام العميل لدفع 120 درهماً يومياً لتملك وحدة سكنية من دون أية شروط أو رسوم إضافية، كما يمنح العميل خطط سداد ميسرة وعلى فترات طويلة تصل إلى 20 عاماً، بحسب بيان الشركة.

ويأتي البرنامج تماشياً في إطار المساهمة الفاعلة بإسكان ذوي الدخل المحدود، وتلبية الطلب المتنامي لهذه الشريحة، وبرنامج الإسكان التابع لـ(ماج للتطوير).

قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: إن البرنامج يسهم في تعزيز جاذبية سوق دبي عالمياً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع إلى جانب اجتذاب فئات مؤهلة للانتقال والعيش في دبي، كما يدعم رؤية ماج للتطوير في التواجد في سوق العقارات المتنامي في الإمارة لمدة طويلة تتجاوز 20 عاماً عبر ذلك المشروع الجديد، الذي يعد في ذاته برنامجاً خاصاً للإسكان الميسر ودعماً للمستثمرين من جميع الفئات على حد السواء من منطلق قناعة الشركة بأن سياسات المطورين لا بد أن تتغير لتلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته.

وأشار إلى أن جميع المطورين مدعوون لزيادة زخم توجهات الإمارة واهتمام الحكومة بخلق التوازن في المعروض العقاري، وتلبية الطلب المتنامي لهذه الشريحة على خيارات سكنية ميسورة التكلفة.

وبين أن الإقبال الذي تحظى به وحدات الإسكان المتوسط، والطلب المتنامي عليها في السنوات المقبلة، يضع على عاتق المطورين العقاريين مسؤولية مضاعفة للاستمرار في المساهمة بتحقيق التوازن في السوق وترجمة طموحات دبي.

وأشار إلى أن البرنامج سيطبق في ثلاثة مشاريع أساسية هي (ماج سيتي) في ميدان، و(فلل الفرجان) و(برج (أم بي إل) في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث أعلنت في وقت سابق عن برنامجها السكني الضخم في دبي باستثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم.

وأضاف: إن جميع خطط السداد المقررة ضمن البرنامج تشمل جميع الرسوم الممكنة، حيث إن العميل لن يضطر لدفع رسوم تسجيل أو رسوم خدمات أو أي رسوم إدارية أخرى، فيما تتنوع فترات السداد ما بين 10 و15 و20 عاماً إلى جانب تقديم مزايا إضافية مثل توفير تأمين على الحياة وبرامج حماية للموظفين من خسارة الوظيفة.

وبيّن أن البرنامج الذي يستوعب جميع الفئات بدون أي شروط، تم تصميمه خصيصاً للمساعدة في خلق طلب في السوق العقاري في الإمارة ودعم الطلب على شراء العقارات ذات التكلفة الميسورة.