دبي تستضيف ملتقى شراكات القطاعين العام والخاص ديسمبر المقبل

المصدر: دبي- وام

تستضيف دبي منتدى شراكات القطاعين العام والخاص يومي 11 و12 ديسمبر المقبل في إطار سعي وزارات المالية في المنطقة لتطوير منظومة السياسات والإجراءات، التي تحكم العمليات والأنشطة، التي تقوم بها مختلف وحدات شراكات القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية

ومن المقرر أن يمثل المنتدى الذي تنظمه جريت مايندز للفعاليات والمعارض أكبر تجمع سنوي للمسؤولين الحكوميين والوحدات المركزية لـشراكات القطاعين العام والخاص، وأصحاب المشروعات والاستشاريين والمؤسسات المالية والمقرضين والمستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرئيسية، حيث يناقش المنتدى آخر مستجدات شراكات القطاعين العام والخاص المختلفة عبر القطاعات الرئيسية، التي تقدمها الدول المشاركة بالإضافة إلى بحث مستقبل المشاريع قيد التنفيذ وعقد شراكات جديدة.

ويستضيف المنتدى معرضاً دولياً ليمنح الشركات الدولية فرصاً لعرض خدماتها على الجهات الحكومية المختلفة المشاركة في المعرض، ويشهد الحدث محاضرات من 25 متحدثاً دولياً وآراء 100 من صانعي القرار من الجهات الحكومية خلال يومين من المناقشات وورش العمل المخصصة لبحث أكثر من 15 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت بسمة دواس مديرة منتدى شراكات القطاعين العام والخاص إن المنتدى يستضيف بالإضافة للمؤتمر معرضاً دولياً على مدار يومين واجتماعات فنية ومناطق تفاعلية وتكنولوجية ويختتم أنشطته بحفل توزيع الجوائز ونعمل على أن يمثل منتدى شراكات القطاعين العام والخاص التجمع الأكبر في المنطقة حول شراكات القطاعين العام والخاص، لذلك سيتم تمثيل 30 دولة لمعالجة قضايا مهمة مثل مناخ الاستثمار ومصادر تمويل شراكات القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستكشاف نماذج التمويل البديلة ومشاريع المياه ومشاريع الطاقة المتجددة والبيئة وإعادة التدوير ومشاريع الرعاية الصحية ومشاريع الإسكان ومشاريع المرافق التعليمية ومشاريع النقل.

يعقد المنتدى بدعم من المركز الوطني للتخصيص بالمملكة العربية السعودية، وزارة المالية المصرية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت والهيئة العامة للتخصيص والشراكة بسلطنة عمان، ووزارة الأشغال في مملكة البحرين، وزارة المالية الأردنية ومركز إسطنبول لتميز شراكات القطاعين العام والخاص والجمعية العالمية لوحدات شراكات القطاعين العام والخاص والعاملين فيها .